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Climate change threatens to pull more OBX homes into the ocean

Tags: climate change, Outer Banks, Dare County

Weeks after an oceanfront home in Rodanthe fell into the sea, experts say the one next door could collapse at any time --- and nearly all of the houses on the street are in danger. Environmental experts say climate change will only increase the threat to these houses in the coming years. Hear why one homeowner tells WRAL's Keenan Willard he's not panicking just yet.