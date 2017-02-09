More than 30 percent of NC public school teachers missed 10 days in 2014
Posted 6:00 p.m. today
Updated 23 minutes ago
Raleigh, N.C. — Federal data show 34 percent of North Carolina's 96,000 full-time public school teachers missed at least two weeks of classes in a single academic year.
The U.S. Department of Education deems teachers who miss that much time as chronically absent. Statistics from the agency’s Office of Civil Rights show that educator attendance varies from state to state, from district to district and even from school to school.
WRAL Investigates reviewed North Carolina’s data and found that, in the Alamance-Burlington School System, 86 percent of teachers missed 10 or more days of school, according to the most recent data available from 2014, which was released this past summer. The school district says its absenteeism rates are improving. However, more than half the system’s teachers are still chronically absent.
In Wake County, 22 percent of teachers were chronically absent. It was 29 percent in Durham, 25 percent in Cumberland and 70 percent in Robeson County. The data showed charter schools, on average, had lower rates of teacher absenteeism than traditional public schools.
In Wake County, three schools – East Cary Middle, Holly Grove Middle and West Lake Middle – had chronic absentee teacher rates above 50 percent, meaning half of the teachers in those schools missed at least 10 school days. Nine of the top 10 Wake schools with the highest absenteeism were year-round schools.
Five Wake schools reported zero chronic teacher absences – Highcroft Drive Elementary, East Wake School of Health Science, East Wake School of Arts, Education & Global Studies, Wake Early College of Health and Sciences and Richland Creek Elementary.
Wake County provides an incentive for teachers not to use sick days. Teachers can bank them and have them factored into retirement. But other local school systems have different policies.
WRAL Investigates asked to speak with Wake County Public School System teachers or administrators, but the system declined the request.
Find your school: How many teachers were chronically absent?
|School district
|School name
|Chronically absent teachers
|Total teachers
|% chronically absent
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|E M YODER ELEMENTARY
|26
|26
|100.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|EDWIN M HOLT ELEMENTARY
|36
|36
|100.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|ELON ELEMENTARY
|33
|33
|100.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|GRAHAM HIGH
|49
|49
|100.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|SOUTHERN MIDDLE
|50
|50
|100.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|BROADVIEW MIDDLE
|55
|55
|100.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|HILLCREST ELEMENTARY
|41
|41
|100.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|RAY STREET ACADEMY
|16
|16
|100.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|GARRETT ELEMENTARY
|41
|41
|100.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|HAWFIELDS MIDDLE
|43
|43
|100.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|HIGHLAND ELEMENTARY
|42
|42
|100.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|ALAMANCE-BURLINGTON MIDDLE COLLEGE
|5
|5
|100.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|CAREER TECHNICAL EDUCATION CENTER
|13
|13
|100.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|WESTERN MIDDLE
|53
|54
|98.15%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|MARVIN B SMITH ELEMENTARY
|34
|35
|97.14%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|ALTAMAHAW OSSIPEE ELEM
|33
|34
|97.06%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|GROVE PARK ELEMENTARY
|39
|41
|95.12%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|GRAHAM MIDDLE
|49
|53
|92.45%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|TURRENTINE MIDDLE
|58
|63
|92.06%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|PLEASANT GROVE ELEMENTARY
|19
|21
|90.48%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|HARVEY R NEWLIN ELEMENTARY
|47
|52
|90.38%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|HUGH M CUMMINGS HIGH
|56
|63
|88.89%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|WESTERN ALAMANCE HIGH
|61
|69
|88.41%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|SOUTHERN HIGH
|72
|83
|86.75%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|WALTER M WILLIAMS HIGH
|57
|66
|86.36%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|WOODLAWN MIDDLE
|30
|35
|85.71%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|SYLVAN ELEMENTARY
|21
|26
|80.77%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|EASTERN ALAMANCE HIGH
|54
|67
|80.60%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|R HOMER ANDREWS ELEMENTARY
|36
|45
|80.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|NORTH GRAHAM ELEMENTARY
|25
|33
|75.76%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|SOUTH MEBANE ELEMENTARY
|28
|37
|75.68%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|EASTLAWN ELEMENTARY
|30
|41
|73.17%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|HAW RIVER ELEMENTARY
|30
|45
|66.67%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|SOUTH GRAHAM ELEMENTARY
|26
|49
|53.06%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|ALEXANDER WILSON ELEMENTARY
|14
|35
|40.00%
|ALAMANCE-BURLINGTON SCHOOLS
|B EVERETT JORDAN ELEM
|2
|33
|6.06%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|UNC HOSPITAL SCHOOL
|8
|13.67
|58.52%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|SCROGGS ELEMENTARY
|14
|39.25
|35.67%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|CHAPEL HILL HIGH
|31
|88.77
|34.92%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|RASHKIS ELEMENTARY
|13
|40.45
|32.14%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|PHOENIX ACADEMY HIGH
|2
|6.72
|29.76%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|NORTHSIDE ELEMENTARY
|11
|39.53
|27.83%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|FPG ELEMENTARY
|10
|35.96
|27.81%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|MORRIS GROVE ELEMENTARY
|11
|39.91
|27.56%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|CARRBORO HIGH
|16
|58.72
|27.25%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|EAST CHAPEL HILL HIGH
|23
|86.39
|26.62%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|CULBRETH MIDDLE
|14
|55.05
|25.43%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|EPHESUS ELEMENTARY
|10
|39.53
|25.30%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|MCDOUGLE ELEMENTARY
|10
|41.47
|24.11%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|GLENWOOD ELEMENTARY
|8
|33.66
|23.77%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|ESTES HILLS ELEMENTARY
|9
|39.21
|22.95%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|SMITH MIDDLE
|13
|61.22
|21.23%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|SEAWELL ELEMENTARY
|8
|39.91
|20.05%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|PHILLIPS MIDDLE
|11
|55.36
|19.87%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|MCDOUGLE MIDDLE
|10
|61.44
|16.28%
|CHAPEL HILL-CARRBORO CITY SCHOOLS
|CARRBORO ELEMENTARY
|6
|37.19
|16.13%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|HORTON MIDDLE
|3
|26.8
|11.19%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|MARGARET B. POLLARD MIDDLE
|2
|33.49
|5.97%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|PITTSBORO ELEMENTARY
|2
|33.5
|5.97%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|CHATHAM MIDDLE
|2
|34.48
|5.80%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|BENNETT SCHOOL
|1
|18.05
|5.54%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|JORDAN MATTHEWS HIGH
|3
|55.26
|5.43%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|MONCURE SCHOOL
|1
|18.78
|5.32%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|NORTH CHATHAM ELEMENTARY
|2
|38.87
|5.15%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|J S WATERS SCHOOL
|1
|20.75
|4.82%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|VIRGINIA CROSS ELEMENTARY
|2
|49.87
|4.01%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|BONLEE SCHOOL
|1
|25.15
|3.98%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|SILER CITY ELEMENTARY
|2
|52.38
|3.82%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|SILK HOPE SCHOOL
|1
|27
|3.70%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|CHATHAM CENTRAL HIGH
|1
|28.82
|3.47%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|PERRY W HARRISON ELEMENTARY
|1
|33.3
|3.00%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|NORTHWOOD HIGH
|1
|70.44
|1.42%
|CHATHAM COUNTY SCHOOLS
|SAGE ACADEMY
|0
|11.25
|0.00%
|CLINTON CITY SCHOOLS
|LANGDON C KERR ELEMENTARY
|21.5
|42.46
|50.64%
|CLINTON CITY SCHOOLS
|SAMPSON MIDDLE
|23
|50.92
|45.17%
|CLINTON CITY SCHOOLS
|SUNSET AVENUE ELEMENTARY
|13
|29.5
|44.07%
|CLINTON CITY SCHOOLS
|CLINTON HIGH
|22
|52
|42.31%
|CLINTON CITY SCHOOLS
|BUTLER AVENUE ELEMENTARY
|10
|30.5
|32.79%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|REID ROSS CLASSICAL MIDDLE
|0
|0
|#DIV/0!
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|BEAVER DAM ELEMENTARY
|7
|7.5
|93.33%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|COLLEGE LAKES ELEMENTARY
|17
|34
|50.00%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|SHERWOOD PARK ELEMENTARY
|17
|34.42
|49.39%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|SPRING LAKE MIDDLE
|19
|38.83
|48.93%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|WILLIAM T BROWN ELEMENTARY
|18
|40.75
|44.17%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|REID ROSS CLASSICAL HIGH
|20
|45.5
|43.96%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|ASHLEY ELEMENTARY
|8
|18.46
|43.34%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|RAMSEY STREET HIGH
|9
|21
|42.86%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|TERESA C BERRIEN ELEMENTARY
|7
|17.27
|40.53%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|ED V BALDWIN ELEMENTARY
|19
|48.31
|39.33%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|R MAX ABBOTT MIDDLE
|19
|52.38
|36.27%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|STEDMAN PRIMARY
|4
|11.06
|36.17%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|PINE FOREST HIGH
|34
|97
|35.05%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|TERRY SANFORD HIGH
|26
|74.45
|34.92%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|MONTCLAIR ELEMENTARY
|13
|38.94
|33.38%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|GRAY'S CREEK HIGH
|26
|78
|33.33%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|SUNNYSIDE ELEMENTARY
|10
|30.48
|32.81%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|SOUTH VIEW HIGH
|34
|103.91
|32.72%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|ALDERMAN ROAD ELEMENTARY
|15
|46.55
|32.22%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|LAKE RIM ELEMENTARY
|14
|43.97
|31.84%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|MAC WILLIAMS MIDDLE
|23
|72.54
|31.71%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|PINE FOREST MIDDLE
|14
|44.57
|31.41%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|LEWIS CHAPEL MIDDLE
|13
|41.5
|31.33%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|CLIFFDALE ELEMENTARY
|15
|47.93
|31.30%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|WESTOVER HIGH
|26
|83.5
|31.14%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|DOUGLAS BYRD HIGH
|27
|87.18
|30.97%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|MARGARET WILLIS ELEMENTARY
|8
|26
|30.77%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|FERGUSON-EASLEY ELEMENTARY
|8
|27.2
|29.41%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|WARRENWOOD ELEMENTARY
|11
|37.5
|29.33%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|IRELAND DRIVE MIDDLE
|7
|24.7
|28.34%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|BENJAMIN J MARTIN ELEMENTARY
|12
|44.16
|27.17%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|PONDEROSA ELEMENTARY
|9
|33.64
|26.75%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|PAULINE JONES MIDDLE
|4
|15
|26.67%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|MORGANTON ROAD ELEMENTARY
|10
|37.73
|26.50%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|WALKER SPIVEY ELEMENTARY
|7
|26.57
|26.35%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|WESTOVER MIDDLE
|12
|46
|26.09%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|ANNE CHESNUTT MIDDLE
|10
|39.91
|25.06%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|GLENDALE ACRES ELEMENTARY
|5
|20.8
|24.04%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|DOUGLAS BYRD MIDDLE
|13
|54.8
|23.72%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|LOYD E AUMAN ELEMENTARY
|9
|38.5
|23.38%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|E MELVIN HONEYCUTT ELEMENTARY
|11
|48.5
|22.68%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|SEVENTY-FIRST CLASSICAL MIDDLE
|7
|30.88
|22.67%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|LILLIAN BLACK ELEMENTARY
|4
|17.9
|22.35%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|VANSTORY HILLS ELEMENTARY
|8
|35.87
|22.30%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|JACK BRITT HIGH
|24
|109.86
|21.85%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|MASSEY HILL CLASSICAL HIGH
|5
|23.5
|21.28%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|EASTOVER CENTRAL ELEMENTARY
|7
|33.48
|20.91%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|JOHN R GRIFFIN MIDDLE
|12
|57.86
|20.74%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|MARY MCARTHUR ELEMENTARY
|7
|34.23
|20.45%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|BRENTWOOD ELEMENTARY
|8
|39.69
|20.16%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|E E SMITH HIGH
|15
|74.92
|20.02%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|GRAY'S CREEK ELEMENTARY
|6
|30.94
|19.39%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|ALGER B. WILKINS HIGH SCHOOL PLC
|2
|10.47
|19.10%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|J W SEABROOK ELEMENTARY
|4
|21
|19.05%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|ROCKFISH ELEMENTARY
|8
|42.28
|18.92%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|CAPE FEAR HIGH
|18
|96.41
|18.67%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|SEVENTY-FIRST HIGH
|18
|96.45
|18.66%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|GRAY'S CREEK MIDDLE
|11
|59.13
|18.60%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|LUTHER 'NICK' JERALDS MIDDLE
|8
|44
|18.18%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|CUMBERLAND INTERNATIONAL EARLY COLLEGEHS
|2
|11
|18.18%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|CROSS CREEK EARLY COLLEGE
|3
|16.95
|17.70%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|J W COON ELEMENTARY
|4
|22.89
|17.47%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|NEW CENTURY INTERNATIONAL MIDDLE
|4
|23
|17.39%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|STEDMAN ELEMENTARY
|4
|24
|16.67%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|CUMBERLAND MILLS ELEMENTARY
|7
|42.56
|16.45%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|NEW CENTURY INTERNATIONAL ELEMENTARY
|8
|48.7
|16.43%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|MANCHESTER ELEMENTARY
|4
|24.38
|16.41%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|BILL HEFNER ELEMENTARY
|8
|50.29
|15.91%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|CUMBERLAND ROAD ELEMENTARY
|5
|33.5
|14.93%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|SOUTH VIEW MIDDLE
|7
|47
|14.89%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|WESTAREA ELEMENTARY
|6
|40.39
|14.86%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|STONEY POINT ELEMENTARY
|7
|48
|14.58%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|GALLBERRY FARM ELEMENTARY
|8
|56.36
|14.19%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|ELIZABETH M CASHWELL ELEMENTARY
|7
|49.37
|14.18%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|LONG HILL ELEMENTARY
|4
|29.35
|13.63%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|HOPE MILLS MIDDLE
|6
|45.91
|13.07%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|HOWARD HEALTH & LIFE SCIENCES
|2
|15.41
|12.98%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|RALEIGH ROAD ELEMENTARY
|2
|15.88
|12.59%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|LUCILE SOUDERS ELEMENTARY
|4
|31.98
|12.51%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|ALMA O EASOM ELEMENTARY
|2
|16
|12.50%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|DISTRICT NO 7 ELEMENTARY
|2
|18.75
|10.67%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|HOWARD L HALL ELEMENTARY
|3
|39.38
|7.62%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|WILLIAM H OWEN ELEMENTARY
|3
|45.28
|6.63%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|ARMSTRONG ELEMENTARY
|2
|32.35
|6.18%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|C WAYNE COLLIER ELEMENTARY
|2
|41.18
|4.86%
|CUMBERLAND COUNTY SCHOOLS
|E E MILLER ELEMENTARY
|2
|41.4
|4.83%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|CREEKSIDE ELEMENTARY
|30
|55.2
|54.35%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|BURTON ELEMENTARY
|16
|31
|51.61%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|Y E SMITH ELEMENTARY
|13
|26
|50.00%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|JAMES E SHEPARD MIDDLE
|19
|38.5
|49.35%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|ENO VALLEY ELEMENTARY
|19
|42
|45.24%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|GEORGE L CARRINGTON MIDDLE
|35
|80
|43.75%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|LOWE'S GROVE MIDDLE
|22
|50.5
|43.56%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|GLENN ELEMENTARY
|20
|46
|43.48%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|E K POWE ELEMENTARY
|14
|34.3
|40.82%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|SHERWOOD GITHENS MIDDLE
|27
|67.2
|40.18%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|LAKEVIEW SCHOOL
|7
|17.5
|40.00%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|BETHESDA ELEMENTARY
|17
|43.5
|39.08%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|HILLSIDE HIGH
|33
|85.5
|38.60%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|EASLEY ELEMENTARY
|13
|34.5
|37.68%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|FAYETTEVILLE STREET ELEMENTARY
|8
|21.5
|37.21%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|HILLANDALE ELEMENTARY
|16
|43
|37.21%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|C C SPAULDING ELEMENTARY
|8
|23
|34.78%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|W G PEARSON ELEMENTARY
|13
|38
|34.21%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|R N HARRIS ELEMENTARY
|10
|29.5
|33.90%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|HOLT ELEMENTARY
|15
|44.5
|33.71%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|HOPE VALLEY ELEMENTARY
|14
|45
|31.11%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|RIVERSIDE HIGH
|34
|111
|30.63%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|SOUTHERN SCHOOL OF ENERGY AND SUSTAINABI
|23
|75.8
|30.34%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|EASTWAY ELEMENTARY
|13
|43.5
|29.89%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|ROGERS-HERR MIDDLE
|13
|44.2
|29.41%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|SOUTHERN SCHOOL OF ENGINEERING
|4
|14
|28.57%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|PARKWOOD ELEMENTARY
|10
|35.5
|28.17%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|CLUB BOULEVARD ELEMENTARY
|9
|33.5
|26.87%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|MERRICK-MOORE ELEMENTARY
|13
|49
|26.53%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|DPS HOSPITAL SCHOOL
|5
|20
|25.00%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|SANDY RIDGE ELEMENTARY
|10
|40.5
|24.69%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|LAKEWOOD MONTESSORI MIDDLE
|5
|21.5
|23.26%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|LAKEWOOD ELEMENTARY
|8
|34.5
|23.19%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|NORTHERN HIGH
|21
|91
|23.08%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|SPRING VALLEY ELEMENTARY
|9
|39.5
|22.78%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|FOREST VIEW ELEMENTARY
|10
|44
|22.73%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|GEORGE WATTS ELEMENTARY
|7
|31
|22.58%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|NEAL MIDDLE
|15
|67
|22.39%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|SOUTHWEST ELEMENTARY
|9
|42
|21.43%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|MANGUM ELEMENTARY
|5
|24.25
|20.62%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|HILLSIDE NEW TECH HIGH
|4
|21
|19.05%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|OAK GROVE ELEMENTARY
|8
|42.5
|18.82%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|DURHAM SCHOOL OF THE ARTS
|19
|101.45
|18.73%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|WG PEARSON MAGNET MIDDLE
|2
|11.5
|17.39%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|LUCAS MIDDLE
|7
|41
|17.07%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|PEARSONTOWN ELEMENTARY
|8
|47
|17.02%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|LITTLE RIVER ELEMENTARY
|5
|29.75
|16.81%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|BROGDEN MIDDLE
|8
|49.5
|16.16%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|C E JORDAN HIGH
|15
|106
|14.15%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|J D CLEMENT EARLY COLLEGE HS
|2
|15.5
|12.90%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|MOREHEAD MONTESSORI
|2
|19.5
|10.26%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|THE SCHOOL FOR CREATIVE STUDIES
|2
|22
|9.09%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|CITY OF MEDICINE ACADEMY
|2
|23.5
|8.51%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|DURHAM'S PERFORMANCE LEARNING CENTER
|1
|19.5
|5.13%
|DURHAM PUBLIC SCHOOLS
|MIDDLE COLLEGE HS @ DTCC
|0
|6
|0.00%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|PHILLIPS MIDDLE
|7
|12.09
|57.90%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|COKER-WIMBERLY ELEMENTARY
|14
|26.5
|52.83%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|G W CARVER ELEMENTARY
|25
|48.43
|51.62%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|NORTH EDGECOMBE HIGH
|11
|22.16
|49.64%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|STOCKS ELEMENTARY
|15
|31.2
|48.08%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|WEST EDGECOMBE MIDDLE
|12
|25.07
|47.87%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|G W BULLUCK ELEMENTARY
|17
|43
|39.53%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|SOUTHWEST EDGECOMBE HIGH
|21
|53.25
|39.44%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|TARBORO HIGH
|12
|39.5
|30.38%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|SOUTH EDGECOMBE MIDDLE
|6
|20.1
|29.85%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|PRINCEVILLE ELEMENTARY
|6
|20.76
|28.90%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|C B MARTIN MIDDLE
|5
|17.4
|28.74%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|W A PATTILLO SCHOOL
|6
|21.23
|28.26%
|EDGECOMBE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|EDGECOMBE EARLY COLLEGE HIGH
|1
|7.88
|12.69%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|EDWARD BEST ELEMENTARY
|10
|33.4
|29.94%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|TERRELL LANE MIDDLE
|9
|34.85
|25.82%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|BUNN MIDDLE
|8
|44.12
|18.13%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|BUNN ELEMENTARY
|8
|46.91
|17.05%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|FRANKLINTON MIDDLE
|3
|23.2
|12.93%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|YOUNGSVILLE ELEMENTARY
|4
|31.32
|12.77%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|FRANKLINTON ELEMENTARY
|4
|35.31
|11.33%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|LOUISBURG ELEMENTARY
|4
|40.81
|9.80%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|LAUREL MILL ELEMENTARY
|2
|23.02
|8.69%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|LONG MILL ELEMENTARY
|3
|35.91
|8.35%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|BUNN HIGH
|4
|54.61
|7.32%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|CEDAR CREEK MIDDLE
|2
|36.84
|5.43%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|ROYAL ELEMENTARY
|2
|37.4
|5.35%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|LOUISBURG HIGH
|2
|43.47
|4.60%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|FRANKLINTON HIGH
|2
|56.72
|3.53%
|FRANKLIN COUNTY SCHOOLS
|FRANKLIN COUNTY EARLY COLLEGE
|0
|6.23
|0.00%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|GRANVILLE EARLY COLLEGE HIGH
|4
|8
|50.00%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|BUTNER-STEM MIDDLE
|12
|26.05
|46.07%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|MARY POTTER MIDDLE
|9
|23.25
|38.71%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|WEST OXFORD ELEMENTARY
|15
|39.24
|38.23%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|CENTER FOR INNOVATIVE LEARNING
|3
|9
|33.33%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|GRANVILLE CENTRAL HIGH
|12
|36.5
|32.88%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|CREEDMOOR ELEMENTARY
|8
|25.8
|31.01%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|JOE TOLER-OAK HILL ELEMENTARY
|4
|14.2
|28.17%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|NORTHERN GRANVILLE MIDDLE
|6
|21.55
|27.84%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|J. F. WEBB HIGH
|11
|43
|25.58%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|TAR RIVER ELEMENTARY
|7
|30.15
|23.22%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|G. C. HAWLEY MIDDLE
|7
|33.7
|20.77%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|MOUNT ENERGY ELEMENTARY
|5
|25.65
|19.49%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|JF WEBB HS OF HEALTH AND LIFE SCIENCES
|2
|12
|16.67%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|STOVALL-SHAW ELEMENTARY
|3
|20.5
|14.63%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|S GRANVILLE HS OF HEALTH LIFE SCIENCES
|2
|15.75
|12.70%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|BUTNER-STEM ELEMENTARY
|3
|25.2
|11.90%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|WILTON ELEMENTARY
|2
|17.95
|11.14%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|C. G. CREDLE ELEMENTARY
|3
|27.64
|10.85%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|GRANVILLE MAGNET SCHOOL
|1
|10
|10.00%
|GRANVILLE COUNTY SCHOOLS
|S GRANVILLE HS OF INTEG TECH & LEAD
|2
|30.5
|6.56%
|HALIFAX COUNTY SCHOOLS
|SCOTLAND NECK PRIMARY
|6
|9.99
|60.06%
|HALIFAX COUNTY SCHOOLS
|EVERETTS ELEMENTARY
|9
|17.82
|50.51%
|HALIFAX COUNTY SCHOOLS
|WILLIAM R DAVIE MIDDLE
|13
|28.83
|45.09%
|HALIFAX COUNTY SCHOOLS
|ENFIELD MIDDLE
|7
|19.58
|35.75%
|HALIFAX COUNTY SCHOOLS
|AURELIAN SPRINGS ELEMENTARY
|7
|21
|33.33%
|HALIFAX COUNTY SCHOOLS
|SOUTHEAST HALIFAX HIGH
|10
|31
|32.26%
|HALIFAX COUNTY SCHOOLS
|DAWSON ELEMENTARY
|3
|10.74
|27.93%
|HALIFAX COUNTY SCHOOLS
|INBORDEN ELEMENTARY
|6
|23
|26.09%
|HALIFAX COUNTY SCHOOLS
|PITTMAN ELEMENTARY
|3
|11.97
|25.06%
|HALIFAX COUNTY SCHOOLS
|NORTHWEST HALIFAX HIGH
|10
|40.97
|24.41%
|HALIFAX COUNTY SCHOOLS
|HOLLISTER ELEMENTARY
|3
|12.88
|23.29%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|HARNETT PRIMARY
|39
|49.83
|78.27%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|ANDERSON CREEK PRIMARY
|35
|45.05
|77.69%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|OVERHILLS ELEMENTARY
|31
|52.89
|58.61%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|DUNN MIDDLE
|21
|36.33
|57.80%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|BUIES CREEK ELEMENTARY
|12
|22.03
|54.47%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|HIGHLAND ELEMENTARY
|28
|56.34
|49.70%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|WAYNE AVENUE ELEM
|10
|20.3
|49.26%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|BENHAVEN ELEMENTARY
|15
|35
|42.86%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|COATS-ERWIN MIDDLE
|21
|49.24
|42.65%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|STAR ACADEMY
|6
|14.25
|42.11%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|COATS ELEMENTARY
|19
|51.04
|37.23%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|WESTERN HARNETT HIGH
|29
|84
|34.52%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|HARNETT CENTRAL MIDDLE
|27
|84.27
|32.04%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|ANGIER ELEMENTARY
|11
|34.6
|31.79%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|JOHNSONVILLE ELEMENTARY
|14
|50
|28.00%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|ERWIN ELEMENTARY
|5
|18.43
|27.13%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|GENTRY PRIMARY
|5
|22.5
|22.22%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|OVERHILLS MIDDLE
|16
|73.36
|21.81%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|TRITON HIGH
|17
|84.89
|20.03%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|SOUTH HARNETT ELEMENTARY
|7
|35.98
|19.46%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|LAFAYETTE ELEMENTARY
|8
|45.96
|17.41%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|HARNETT CENTRAL HIGH
|15
|91.37
|16.42%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|NORTH HARNETT PRIMARY
|5
|38.73
|12.91%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|BOONE TRAIL ELEMENTARY
|7
|59.9
|11.69%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|OVERHILLS HIGH
|10
|96.64
|10.35%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|WESTERN HARNETT MIDDLE
|7
|70.77
|9.89%
|HARNETT COUNTY SCHOOLS
|LILLINGTON-SHAWTOWN ELEMENTARY
|0
|51.24
|0.00%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|J W TURLINGTON SCHOOL
|7
|14
|50.00%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|UPCHURCH ELEMENTARY
|19
|43.75
|43.43%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|EAST HOKE MIDDLE
|17
|40.99
|41.47%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|HOKE COUNTY HIGH
|41
|119.6
|34.28%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|WEST HOKE MIDDLE
|12
|39.24
|30.58%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|WEST HOKE ELEMENTARY
|8
|29.98
|26.68%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|SANDHOKE EARLY COLLEGE HIGH
|2
|11.93
|16.76%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|SANDY GROVE MIDDLE
|6
|36.85
|16.28%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|DON D STEED ELEMENTARY
|7
|43.5
|16.09%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|SANDY GROVE ELEMENTARY
|7
|44.19
|15.84%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|J W MCLAUCHLIN ELEMENTARY
|3
|19.3
|15.54%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|ROCKFISH HOKE ELEMENTARY
|5
|42.42
|11.79%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|HAWK EYE ELEMENTARY
|2
|30.9
|6.47%
|HOKE COUNTY SCHOOLS
|SCURLOCK ELEMENTARY
|2
|34.93
|5.73%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|SOUTH CAMPUS COMMUNITY HIGH
|11
|15.35
|71.66%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|EAST CLAYTON ELEMENTARY
|22
|39.6
|55.56%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|MICRO-PINE LEVEL ELEMENTARY
|21
|41.93
|50.08%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|SMITHFIELD MIDDLE
|28
|58.5
|47.86%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|COOPER ELEMENTARY
|21
|44.47
|47.22%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|POLENTA ELEMENTARY
|29
|62.47
|46.42%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|MCGEE'S CROSSROADS MIDDLE
|22
|47.97
|45.86%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|POWHATAN ELEMENTARY
|17
|38.9
|43.70%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|WEST SMITHFIELD ELEMENTARY
|20
|46.08
|43.40%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|CLEVELAND ELEMENTARY
|21
|50
|42.00%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|SOUTH CAMPUS COMMUNITY MIDDLE
|5
|11.97
|41.77%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|FOUR OAKS ELEMENTARY
|32
|78
|41.03%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|WEST VIEW ELEMENTARY
|22
|54
|40.74%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|FOUR OAKS MIDDLE
|15
|37
|40.54%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|WILSON'S MILLS ELEMENTARY
|17
|42
|40.48%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|PRINCETON HIGH
|25
|65
|38.46%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|WEST CLAYTON ELEMENTARY
|21
|57.5
|36.52%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|NORTH JOHNSTON MIDDLE
|14
|38.69
|36.19%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|RIVER DELL ELEMENTARY
|18
|49.79
|36.15%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|BENSON ELEMENTARY
|17
|47.46
|35.82%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|MCGEE'S CROSSROADS ELEM
|17
|49.99
|34.01%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|RIVERWOOD MIDDLE
|21
|63.5
|33.07%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|BENSON MIDDLE
|10
|30.5
|32.79%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|SMITHFIELD-SELMA HIGH
|29
|91.4
|31.73%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|SELMA ELEMENTARY
|26
|82.71
|31.44%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|SOUTH SMITHFIELD ELEMENTARY
|13
|42.52
|30.57%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|NORTH JOHNSTON HIGH
|15
|51.39
|29.19%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|GLENDALE-KENLY ELEMENTARY
|13
|45
|28.89%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|PRINCETON ELEMENTARY
|17
|59
|28.81%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|RIVERWOOD ELEMENTARY
|14
|49.6
|28.23%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|SOUTH JOHNSTON HIGH
|23
|81.86
|28.10%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|ARCHER LODGE MIDDLE
|17
|60.99
|27.87%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|MEADOW SCHOOL
|13
|47
|27.66%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|DIXON ROAD ELEMENTARY
|9
|33.81
|26.62%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|CORINTH-HOLDERS ELEMENTARY
|9
|37.5
|24.00%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|CLEVELAND HIGH
|18
|82.49
|21.82%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|JOHNSTON CO EARLY COLLEGE ACADEMY
|2
|9.45
|21.16%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|CLAYTON HIGH
|18
|88.5
|20.34%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|SELMA MIDDLE SCHOOL
|7
|35.55
|19.69%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|CORINTH HOLDERS HIGH
|17
|86.65
|19.62%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|WEST JOHNSTON HIGH
|16
|82.88
|19.31%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|CLAYTON MIDDLE
|9
|50.5
|17.82%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|CLEVELAND MIDDLE
|7
|63.5
|11.02%
|JOHNSTON COUNTY SCHOOLS
|JOHNSTON CO MIDDLE COLLEGE
|0
|7.25
|0.00%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|FLOYD L KNIGHT CHILDREN CENTER
|12
|15.5
|77.42%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|WARREN WILLIAMS ELEMENTARY ALTERNATIVE
|5
|7.74
|64.60%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|WEST LEE MIDDLE
|27
|44.2
|61.09%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|BROADWAY ELEMENTARY
|19
|36.98
|51.38%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|GREENWOOD ELEMENTARY
|20
|40
|50.00%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|DEEP RIVER ELEMENTARY
|18
|40.8
|44.12%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|J R INGRAM JR ELEMENTARY
|18
|40.99
|43.91%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|SANLEE MIDDLE SCHOOL
|19
|48
|39.58%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|TRAMWAY ELEMENTARY
|14
|36.07
|38.81%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|BT BULLOCK ELEMENTARY
|13
|40
|32.50%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|LEE COUNTY HIGH
|28
|94.54
|29.62%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|LEE EARLY COLLEGE
|3
|10.81
|27.75%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|SOUTHERN LEE HIGH SCHOOL
|19
|74.28
|25.58%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|J GLENN EDWARDS ELEMENTARY
|10
|42
|23.81%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|EAST LEE MIDDLE
|10
|43.58
|22.95%
|LEE COUNTY SCHOOLS
|BRAGG STREET ACADEMY
|2
|9.5
|21.05%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|CAMERON ELEMENTARY
|13
|17
|76.47%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|ABERDEEN ELEMENTARY
|14
|20
|70.00%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|ELISE MIDDLE
|12
|20
|60.00%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|WEST PINE ELEMENTARY
|22
|36.86
|59.69%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|SOUTHERN PINES PRIMARY
|21
|35.87
|58.54%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|PINEHURST ELEMENTARY
|15
|29
|51.72%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|HIGHFALLS ELEMENTARY
|12
|23.97
|50.06%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|VASS-LAKEVIEW ELEMENTARY
|21
|43
|48.84%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|CRAIN'S CREEK MIDDLE
|13
|26.91
|48.31%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|PINECREST HIGH
|49
|108.7
|45.08%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|WEST PINE MIDDLE
|22
|48.95
|44.94%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|SANDHILLS FARM LIFE ELEMENTARY
|15
|34
|44.12%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|CARTHAGE ELEMENTARY
|13
|32
|40.63%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|WEST END ELEMENTARY
|11
|27.22
|40.41%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|NORTH MOORE HIGH
|15
|39.5
|37.97%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|ABERDEEN PRIMARY
|10
|26.64
|37.54%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|SOUTHERN MIDDLE
|16
|44.27
|36.14%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|ROBBINS ELEMENTARY
|13
|37
|35.14%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|THE COMMUNITY LEARNING CENTER @ PINCKNEY
|3
|8.9
|33.71%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|WESTMOORE ELEMENTARY
|9
|26.87
|33.49%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|NEW CENTURY MIDDLE
|11
|35
|31.43%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|SOUTHERN PINES ELEMENTARY
|8
|28.98
|27.61%
|MOORE COUNTY SCHOOLS
|UNION PINES HIGH
|18
|72.23
|24.92%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|J W PARKER MIDDLE
|16
|18
|88.89%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|D S JOHNSON ELEMENTARY
|9
|15.96
|56.39%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|BENVENUE ELEMENTARY
|17
|36
|47.22%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|SWIFT CREEK ELEMENTARY
|7
|15.47
|45.25%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|COOPERS ELEMENTARY
|14
|35.32
|39.64%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|BAILEY ELEMENTARY
|15
|38
|39.47%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|RED OAK ELEMENTARY
|6
|15.5
|38.71%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|ROCKY MOUNT HIGH
|29
|76.34
|37.99%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|BASKERVILLE ELEMENTARY
|8
|21.58
|37.07%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|WILLIFORD ELEMENTARY
|8
|23.5
|34.04%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|SPRING HOPE ELEMENTARY
|10
|29.43
|33.98%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|NASHVILLE ELEMENTARY
|11
|37
|29.73%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|NASH CENTRAL MIDDLE
|11
|37.84
|29.07%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|O R POPE ELEMENTARY
|4
|14.29
|27.99%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|SOUTHERN NASH HIGH
|18
|64.84
|27.76%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|NORTHERN NASH HIGH
|16
|60.91
|26.27%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|M B HUBBARD ELEMENTARY
|6
|23.9
|25.10%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|NASH CENTRAL HIGH
|15
|62.72
|23.92%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|ROCKY MOUNT MIDDLE
|6
|26
|23.08%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|RED OAK MIDDLE
|11
|49
|22.45%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|G R EDWARDS MIDDLE
|6
|32
|18.75%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|FAIRVIEW ELEMENTARY
|4
|22
|18.18%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|SOUTHERN NASH MIDDLE
|9
|50
|18.00%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|CEDAR GROVE ELEMENTARY
|2
|12.41
|16.12%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|MIDDLESEX ELEMENTARY
|3
|25
|12.00%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|ENGLEWOOD ELEMENTARY
|3
|27.5
|10.91%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|TAR RIVER ACADEMY
|2
|20
|10.00%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|WINSTEAD AVENUE ELEMENTARY
|3
|31
|9.68%
|NASH-ROCKY MOUNT SCHOOLS
|NRM EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL
|0
|10.13
|0.00%
|NORTHAMPTON COUNTY SCHOOLS
|GASTON ELEMENTARY
|17
|17
|100.00%
|NORTHAMPTON COUNTY SCHOOLS
|NORTHAMPTON COUNTY ALTERNATIVE SCHOOL
|3
|3.03
|99.01%
|NORTHAMPTON COUNTY SCHOOLS
|SQUIRE ELEMENTARY
|8
|8.17
|97.92%
|NORTHAMPTON COUNTY SCHOOLS
|NORTHAMPTON COUNTY HIGH SCHOOL
|39
|39.88
|97.79%
|NORTHAMPTON COUNTY SCHOOLS
|CONWAY MIDDLE
|25
|25.83
|96.79%
|NORTHAMPTON COUNTY SCHOOLS
|WILLIS HARE ELEMENTARY
|20
|20.9
|95.69%
|NORTHAMPTON COUNTY SCHOOLS
|GASTON MIDDLE
|15
|16.21
|92.54%
|NORTHAMPTON COUNTY SCHOOLS
|CENTRAL ELEMENTARY
|15
|22.58
|66.43%
|ORANGE COUNTY SCHOOLS
|PATHWAYS ELEMENTARY
|28
|32
|87.50%
|ORANGE COUNTY SCHOOLS
|PARTNERSHIP ACADEMY
|6
|6.87
|87.34%
|ORANGE COUNTY SCHOOLS
|NEW HOPE ELEMENTARY
|38
|51
|74.51%
|ORANGE COUNTY SCHOOLS
|A L STANBACK MIDDLE
|34
|50.96
|66.72%
|ORANGE COUNTY SCHOOLS
|GRADY BROWN ELEMENTARY
|21
|33.5
|62.69%
|ORANGE COUNTY SCHOOLS
|GRAVELLY HILL MIDDLE
|24
|38.61
|62.16%
|ORANGE COUNTY SCHOOLS
|HILLSBOROUGH ELEMENTARY
|20
|32.3
|61.92%
|ORANGE COUNTY SCHOOLS
|CENTRAL ELEMENTARY
|19
|32
|59.38%
|ORANGE COUNTY SCHOOLS
|EFLAND CHEEKS ELEMENTARY
|21
|35.69
|58.84%
|ORANGE COUNTY SCHOOLS
|CAMERON PARK ELEMENTARY
|25
|42.5
|58.82%
|ORANGE COUNTY SCHOOLS
|ORANGE HIGH
|41
|82.3
|49.82%
|ORANGE COUNTY SCHOOLS
|CHARLES W STANFORD MIDDLE
|18
|41.91
|42.95%
|ORANGE COUNTY SCHOOLS
|CEDAR RIDGE HIGH
|25
|70.22
|35.60%
|PERSON COUNTY SCHOOLS
|NORTH ELEMENTARY
|12
|12.39
|96.85%
|PERSON COUNTY SCHOOLS
|NORTH END ELEMENTARY
|9
|16
|56.25%
|PERSON COUNTY SCHOOLS
|STORIES CREEK ELEMENTARY
|15
|33
|45.45%
|PERSON COUNTY SCHOOLS
|SOUTH ELEMENTARY
|13
|29
|44.83%
|PERSON COUNTY SCHOOLS
|PERSON HIGH
|42
|97
|43.30%
|PERSON COUNTY SCHOOLS
|WOODLAND ELEMENTARY
|6
|16
|37.50%
|PERSON COUNTY SCHOOLS
|NORTHERN MIDDLE
|13
|34.74
|37.42%
|PERSON COUNTY SCHOOLS
|SOUTHERN MIDDLE
|14
|43
|32.56%
|PERSON COUNTY SCHOOLS
|HELENA ELEMENTARY
|7
|36.3
|19.28%
|PERSON COUNTY SCHOOLS
|OAK LANE ELEMENTARY
|2
|18
|11.11%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|TOWNSEND MIDDLE
|16
|16.4
|97.56%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|R B DEAN ELEMENTARY
|16
|16.53
|96.79%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|RED SPRINGS MIDDLE
|34
|38.6
|88.08%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|UNION ELEMENTARY
|21
|24.74
|84.88%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|ROWLAND MIDDLE
|12
|14.2
|84.51%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|SOUTHSIDE/ASHPOLE ELEM
|18
|21.53
|83.60%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|ROWLAND NORMENT ELEMENTARY
|25
|30.54
|81.86%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|PROSPECT ELEMENTARY
|42
|52.1
|80.61%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|SAINT PAULS MIDDLE
|21
|26.1
|80.46%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|TANGLEWOOD ELEMENTARY
|19
|23.67
|80.27%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|W H KNUCKLES
|12
|15.13
|79.31%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|PEMBROKE ELEMENTARY
|31
|39.38
|78.72%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|FAIRGROVE MIDDLE
|20
|26
|76.92%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|LUMBERTON SENIOR HIGH
|102
|133.91
|76.17%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|OXENDINE ELEMENTARY
|16
|21.53
|74.31%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|REX-RENNERT ELEMENTARY
|17
|23.24
|73.15%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|GREEN GROVE ELEMENTARY
|11
|15.14
|72.66%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|ROSENWALD ELEMENTARY
|20
|27.53
|72.65%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|PETERSON ELEMENTARY
|24
|33.2
|72.29%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|LUMBERTON JUNIOR HIGH
|24
|33.25
|72.18%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|PEMBROKE MIDDLE
|32
|44.5
|71.91%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|MAGNOLIA ELEMENTARY
|32
|44.89
|71.29%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|LITTLEFIELD MIDDLE
|32
|45.29
|70.66%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|SOUTH ROBESON HIGH
|32
|45.34
|70.58%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|PSRC EARLY COLLEGE AT RCC
|8
|11.59
|69.03%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|PURNELL SWETT HIGH
|66
|96.04
|68.72%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|RED SPRINGS HIGH
|35
|51.05
|68.56%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|DEEP BRANCH ELEMENTARY
|18
|26.56
|67.77%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|LONG BRANCH ELEMENTARY
|17
|25.54
|66.56%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|FAIRMONT HIGH
|36
|55.03
|65.42%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|SAINT PAULS ELEMENTARY
|35
|53.9
|64.94%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|PINEY GROVE ELEMENTARY
|24
|37.37
|64.22%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|SAINT PAULS HIGH
|38
|61.95
|61.34%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|L GILBERT CARROLL MIDDLE
|28
|47.9
|58.46%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|ORRUM MIDDLE
|14
|24.31
|57.59%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|FAIRMONT MIDDLE
|15
|26.2
|57.25%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|PARKTON ELEMENTARY
|20
|35.32
|56.63%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|UNION CHAPEL ELEMENTARY
|17
|30.73
|55.32%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|EAST ROBESON PRIMARY
|18
|35.2
|51.14%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|JANIE C HARGRAVE ELEM
|7
|15.53
|45.07%
|PUBLIC SCHOOLS OF ROBESON COUNTY
|WEST LUMBERTON ELEMENTARY
|10
|38.26
|26.14%
|ROANOKE RAPIDS CITY SCHOOLS
|BELMONT ELEMENTARY
|10
|49
|20.41%
|ROANOKE RAPIDS CITY SCHOOLS
|CHALONER MIDDLE
|5
|41.21
|12.13%
|ROANOKE RAPIDS CITY SCHOOLS
|WILLIAM L MANNING ELEMENTARY
|3
|42.9
|6.99%
|ROANOKE RAPIDS CITY SCHOOLS
|ROANOKE RAPIDS HIGH
|3
|53.55
|5.60%
|ROCKY MOUNT PREPARATORY
|ROCKY MOUNT PREPARATORY
|4
|48
|8.33%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|ALTERNATIVE LEARNING PROGRAM
|3
|5
|60.00%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|MIDWAY ELEMENTARY
|19
|34.66
|54.82%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|CLEMENT ELEMENTARY
|14
|28.11
|49.80%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|SALEMBURG ELEMENTARY
|12
|28.48
|42.13%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|PLAIN VIEW ELEMENTARY
|11
|27.2
|40.44%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|LAKEWOOD HIGH
|15
|37.23
|40.29%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|ROSEBORO ELEMENTARY
|9
|24.69
|36.45%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|UNION MIDDLE
|12
|34.1
|35.19%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|HOBBTON MIDDLE
|10
|30.6
|32.68%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|UNION INTERMEDIATE
|5
|16.36
|30.56%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|HARGROVE ELEMENTARY
|8
|26.8
|29.85%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|SAMPSON EARLY COLLEGE HIGH
|3
|10.1
|29.70%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|HOBBTON ELEMENTARY
|10
|33.7
|29.67%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|MIDWAY HIGH
|13
|45.37
|28.65%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|UNION HIGH
|9
|36.1
|24.93%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|HOBBTON HIGH
|8
|35.15
|22.76%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|ROSEBORO-SALEMBURG MIDDLE
|6
|28.44
|21.10%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|UNION ELEMENTARY
|9
|45
|20.00%
|SAMPSON COUNTY SCHOOLS
|MIDWAY MIDDLE
|7
|41.1
|17.03%
|VANCE CHARTER SCHOOL
|VANCE CHARTER SCHOOL
|29.5
|43.6
|67.66%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|VANCE CO EARLY COLLEGE
|6
|9.96
|60.24%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|DABNEY ELEMENTARY
|13
|31.67
|41.05%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|E M ROLLINS ELEMENTARY
|11
|28
|39.29%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|L B YANCEY ELEMENTARY
|8
|21
|38.10%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|SOUTHERN VANCE HIGH
|16
|51.8
|30.89%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|CLARKE ELEMENTARY
|10
|34.93
|28.63%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|HENDERSON MIDDLE
|14
|48.97
|28.59%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|AYCOCK ELEMENTARY
|8
|30
|26.67%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|CARVER ELEMENTARY
|4
|16.5
|24.24%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|EATON-JOHNSON MIDDLE
|12
|50.87
|23.59%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|E O YOUNG JR ELEMENTARY
|5
|22.5
|22.22%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|NEW HOPE ELEMENTARY
|3
|14.5
|20.69%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|NORTHERN VANCE HIGH
|11
|60
|18.33%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|ZEB VANCE ELEMENTARY
|5
|28
|17.86%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|WESTERN VANCE HIGH
|2
|13.93
|14.36%
|VANCE COUNTY SCHOOLS
|PINKSTON STREET ELEMENTARY
|3
|23.39
|12.83%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|EAST CARY MIDDLE
|31
|55.66
|55.70%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HOLLY GROVE MIDDLE
|43
|77.41
|55.55%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WEST LAKE MIDDLE
|38
|74.35
|51.11%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HERITAGE MIDDLE
|38
|77.92
|48.77%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|DURANT ROAD MIDDLE
|38
|78.64
|48.32%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HOLLY SPRINGS ELEMENTARY
|31
|64.54
|48.03%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|ROLESVILLE MIDDLE
|27
|59.25
|45.57%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|CARPENTER ELEMENTARY
|20
|45.21
|44.24%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HARRIS CREEK ELEMENTARY
|29
|68.79
|42.16%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|LUFKIN ROAD MIDDLE
|23
|56.39
|40.79%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|JOYNER ELEMENTARY
|19
|47.89
|39.67%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|RIVER BEND ELEMENTARY
|22
|60.25
|36.51%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|BARWELL ROAD ELEMENTARY
|21
|59.45
|35.32%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|SOUTHEAST RALEIGH HIGH
|39
|110.78
|35.20%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|SALEM MIDDLE
|26
|75.85
|34.28%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HODGE ROAD ELEMENTARY
|17
|49.67
|34.23%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|EAST WAKE MIDDLE
|19
|55.54
|34.21%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|SANFORD CREEK ELEMENTARY
|16
|46.93
|34.09%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|MILLBROOK ELEMENTARY
|20
|59.59
|33.56%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WAKE FOREST MIDDLE SCHOOL
|20
|60.24
|33.20%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|LYNN ROAD ELEMENTARY
|13
|39.2
|33.16%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WILBURN ELEMENTARY
|18
|54.82
|32.83%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|BANKS RD ELEMENTARY
|17
|51.82
|32.81%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WAKEFIELD MIDDLE
|22
|67.19
|32.74%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HERITAGE ELEMENTARY
|18
|55.68
|32.33%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|NORTH FOREST PINES DRIVE ELEMENTARY
|16
|50.5
|31.68%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|POE ELEMENTARY
|9
|28.45
|31.63%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WILLOW SPRINGS ELEMENTARY
|18
|57.04
|31.56%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WAKEFIELD ELEMENTARY
|14
|44.64
|31.36%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|LAUREL PARK ELEMENTARY
|19
|60.71
|31.30%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HERBERT AKINS RD ELEMENTARY
|17
|55
|30.91%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|DOUGLAS ELEMENTARY
|16
|52.5
|30.48%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HOLLY GROVE ELEMENTARY
|21
|69.13
|30.38%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|OAK GROVE ELEMENTARY
|15
|49.7
|30.18%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|CARVER ELEMENTARY
|11
|36.75
|29.93%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WAKE FOREST ELEMENTARY
|12
|40.33
|29.75%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|EAST MILLBROOK MIDDLE
|20
|67.33
|29.70%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|MIDDLE CREEK ELEMENTARY
|16
|54.22
|29.51%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WILLIAM G ENLOE HIGH
|46
|155.91
|29.50%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|CARROLL MIDDLE
|17
|57.65
|29.49%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|CENTENNIAL CAMPUS MIDDLE
|12
|40.82
|29.40%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|CARNAGE MIDDLE
|21
|72.41
|29.00%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|LONGVIEW
|6
|21.37
|28.08%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|LINCOLN HEIGHTS ELEMENTARY
|11
|39.22
|28.05%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|EAST GARNER ELEMENTARY
|12
|43.5
|27.59%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|PLEASANT UNION ELEMENTARY
|10
|36.45
|27.43%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|KNIGHTDALE HIGH
|28
|102.97
|27.19%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|SYCAMORE CREEK ELEMENTARY
|19
|69.93
|27.17%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|BRASSFIELD ELEMENTARY
|13
|48.28
|26.93%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|UNDERWOOD ELEMENTARY
|10
|37.17
|26.90%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|MOORE SQUARE MUSEUM MAGNET MIDDLE
|10
|37.59
|26.60%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|JONES DAIRY ELEMENTARY
|14
|52.89
|26.47%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|FUQUAY-VARINA HIGH
|29
|110.03
|26.36%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|BAILEYWICK ROAD ELEMENTARY
|9
|34.7
|25.94%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WEST LAKE ELEMENTARY
|14
|54.24
|25.81%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|KNIGHTDALE ELEMENTARY
|14
|54.4
|25.74%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|BAUCOM ELEMENTARY
|14
|55.27
|25.33%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|LEESVILLE ROAD HIGH
|30
|119.71
|25.06%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|PHILLIPS HIGH
|8
|32.22
|24.83%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|REEDY CREEK MIDDLE
|13
|52.5
|24.76%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|SMITH ELEMENTARY
|12
|48.57
|24.71%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|GREEN HOPE ELEMENTARY
|12
|48.89
|24.54%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|SALEM ELEMENTARY
|14
|57.19
|24.48%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|OLIVE CHAPEL ELEMENTARY
|14
|57.75
|24.24%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|DAVIS DRIVE MIDDLE
|16
|66.17
|24.18%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|VANCE ELEMENTARY
|8
|33.54
|23.85%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|FARMINGTON WOODS ELEMENTARY
|13
|54.65
|23.79%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|MILLS PARK ELEMENTARY
|14
|58.91
|23.77%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WEST CARY MIDDLE
|12
|50.78
|23.63%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WALNUT CREEK ES
|14
|59.57
|23.50%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|NORTH GARNER MIDDLE
|15
|64.4
|23.29%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|DURANT ROAD ELEMENTARY
|15
|65.03
|23.07%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|DILLARD DRIVE MIDDLE
|16
|70
|22.86%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|CONN ELEMENTARY
|11
|48.5
|22.68%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|POWELL ELEMENTARY
|9
|40.4
|22.28%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|MORRISVILLE ELEMENTARY
|11
|49.67
|22.15%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|FOREST PINES ELEMENTARY
|10
|45.67
|21.90%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|BRENTWOOD ELEMENTARY
|9
|41.12
|21.89%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|MILLBROOK HIGH
|30
|138.42
|21.67%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|ZEBULON ELEMENTARY
|9
|41.55
|21.66%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|CREECH ROAD ELEMENTARY
|11
|50.79
|21.66%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|SWIFT CREEK ELEMENTARY
|8
|37
|21.62%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|DILLARD DRIVE ELEMENTARY
|11
|53.42
|20.59%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|PARTNERSHIP ELEMENTARY
|5
|24.34
|20.54%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|SANDERSON HIGH
|23
|114.17
|20.15%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|EAST GARNER MIDDLE
|16
|79.7
|20.08%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WASHINGTON ELEMENTARY
|9
|44.95
|20.02%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|RAND ROAD ELEMENTARY
|8
|40
|20.00%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|ATHENS DRIVE HIGH
|24
|120.38
|19.94%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|LIGON MIDDLE
|14
|70.38
|19.89%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HOLLY SPRINGS HIGH
|23
|116.27
|19.78%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HERITAGE HIGH
|20
|102.76
|19.46%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|LEESVILLE ROAD MIDDLE
|13
|67.4
|19.29%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|FOX ROAD ELEMENTARY
|11
|57.17
|19.24%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HOLLY RIDGE MIDDLE
|13
|67.8
|19.17%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WENDELL ELEMENTARY
|7
|36.98
|18.93%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|MILLS PARK MIDDLE
|17
|90.01
|18.89%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|ROLESVILLE ELEMENTARY
|9
|47.92
|18.78%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|FUQUAY-VARINA MIDDLE
|10
|53.48
|18.70%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|FORESTVILLE ROAD ELEMENTARY
|10
|54
|18.52%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HILBURN DRIVE ACADEMY
|9
|49.94
|18.02%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|KINGSWOOD ELEMENTARY
|6
|33.53
|17.89%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|CARY HIGH
|23
|129.34
|17.78%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|NEEDHAM BROUGHTON HIGH
|22
|125
|17.60%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|TURNER CREEK ELEMENTARY
|9
|51.42
|17.50%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|APEX HIGH
|23
|131.41
|17.50%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|STOUGH ELEMENTARY
|8
|45.72
|17.50%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WENDELL MIDDLE
|10
|57.59
|17.36%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|LACY ELEMENTARY
|9
|52.57
|17.12%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|OLDS ELEMENTARY
|4
|23.42
|17.08%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|ALSTON RIDGE ELEMENTARY
|9
|53.01
|16.98%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|MARTIN MIDDLE
|13
|76.64
|16.96%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|JEFFREYS GROVE ELEMENTARY
|6
|35.6
|16.85%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|BUGG ELEMENTARY
|8
|47.59
|16.81%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WILDWOOD FOREST ELEMENTARY
|9
|53.6
|16.79%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HOLLY RIDGE ELEMENTARY
|9
|53.63
|16.78%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|BRIER CREEK ELEMENTARY
|9
|54.04
|16.65%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|FUQUAY-VARINA ELEMENTARY
|8
|48.55
|16.48%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|GREEN ELEMENTARY
|7
|43.56
|16.07%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|NORTH RIDGE ELEMENTARY
|8
|50
|16.00%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|ZEBULON MIDDLE
|7
|43.9
|15.95%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|LEAD MINE ELEMENTARY
|6
|37.65
|15.94%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|BRIARCLIFF ELEMENTARY
|7
|44.29
|15.80%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|LEESVILLE ROAD ELEMENTARY
|9
|57.23
|15.73%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|LOCKHART ELEMENTARY
|8
|51.32
|15.59%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WAKE FOREST HIGH SCHOOL
|17
|110
|15.45%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|GARNER HIGH
|22
|142.79
|15.41%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|NORTHWOODS ELEMENTARY
|6
|40.51
|14.81%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|DANIELS MIDDLE
|10
|67.87
|14.73%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WAKELON ELEMENTARY
|6
|41.57
|14.43%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|MOUNT VERNON
|4
|28.22
|14.17%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|MIDDLE CREEK HIGH
|16
|112.94
|14.17%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|APEX ELEMENTARY
|6
|44.04
|13.62%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|ROOT ELEMENTARY
|5
|38.06
|13.14%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|LAKE MYRA ELEMENTARY
|6
|47.77
|12.56%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|TIMBER DRIVE ELEMENTARY
|6
|48.28
|12.43%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|CARY ELEMENTARY
|5
|40.76
|12.27%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|ADAMS ELEMENTARY
|7
|58
|12.07%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|DAVIS DRIVE ELEMENTARY
|7
|58.08
|12.05%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|COMBS ELEMENTARY
|7
|60.03
|11.66%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WEST MILLBROOK MIDDLE
|6
|53.75
|11.16%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|AVERSBORO ELEMENTARY
|5
|46.87
|10.67%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|BROOKS ELEMENTARY
|4
|40.6
|9.85%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HUNTER ELEMENTARY
|5
|51.65
|9.68%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|GREEN HOPE HIGH
|11
|118.21
|9.31%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|PANTHER CREEK HIGH
|12
|131.47
|9.13%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WEATHERSTONE ELEMENTARY
|5
|55.24
|9.05%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WAKEFIELD HIGH
|12
|133.21
|9.01%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WILEY ELEMENTARY
|3
|33.47
|8.96%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|FULLER ELEMENTARY
|4
|44.74
|8.94%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WAKE NCSU STEM ECHS
|1
|11.89
|8.41%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|BALLENTINE ELEMENTARY
|3
|38.14
|7.87%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|YORK ELEMENTARY
|3
|40.06
|7.49%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|APEX MIDDLE
|4
|62.08
|6.44%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|RIVER OAKS MIDDLE
|1
|16.43
|6.09%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WAKE YOUNG MEN'S LEADERSHIP ACADEMY
|1
|17.63
|5.67%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WAKE YOUNG WOMEN'S LEADERSHIP ACADEMY
|1
|19.35
|5.17%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|VANDORA SPRINGS ELEMENTARY
|2
|39.9
|5.01%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|ROLESVILLE HIGH
|2
|42.25
|4.73%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|YATES MILL ELEMENTARY
|2
|43.41
|4.61%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|PENNY ROAD ELEMENTARY
|2
|44
|4.55%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|EAST WAKE SCHOOL OF INTEGRATED TECHNOLOG
|1
|23.2
|4.31%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|REEDY CREEK ELEMENTARY
|2
|49.89
|4.01%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|EAST WAKE SCHOOL OF ENGINEERING
|1
|25.65
|3.90%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|CEDAR FORK ELEMENTARY
|1
|52.06
|1.92%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|HIGHCROFT ELEMENTARY
|0
|57.02
|0.00%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|EAST WAKE SCHOOL OF HEALTH SCIENCE
|0
|23.2
|0.00%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|EAST WAKE SCHOOL OF ARTS EDUCATION AND G
|0
|27.14
|0.00%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|WAKE EARLY COLLEGE OF HEALTH AND SCIENCE
|0
|13.37
|0.00%
|WAKE COUNTY SCHOOLS
|RICHLAND CREEK ES
|0
|14.7
|0.00%
|WAKE COUNTY TOTAL
|WAKE COUNTY TOTAL
|2185
|9778
|22.35%
|WARREN COUNTY SCHOOLS
|VAUGHAN ELEMENTARY
|15
|15.57
|96.34%
|WARREN COUNTY SCHOOLS
|WARREN EARLY COLLEGE HIGH
|6
|7.1
|84.51%
|WARREN COUNTY SCHOOLS
|MARIAM BOYD ELEMENTARY
|20
|24.07
|83.09%
|WARREN COUNTY SCHOOLS
|WARREN COUNTY HIGH
|29
|35.6
|81.46%
|WARREN COUNTY SCHOOLS
|NORTHSIDE K-8
|14
|21.75
|64.37%
|WARREN COUNTY SCHOOLS
|SOUTH WARREN ELEMENTARY
|9
|15.1
|59.60%
|WARREN COUNTY SCHOOLS
|WARREN COUNTY MIDDLE
|18
|32.94
|54.64%
|WARREN COUNTY SCHOOLS
|WARREN NEW TECH HIGH
|5
|12.6
|39.68%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|WAYNE MIDDLE / HIGH ACADEMY
|6
|11.48
|52.26%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|SCHOOL STREET ELEMENTARY
|7
|15.46
|45.28%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|ROSEWOOD MIDDLE
|12
|27.5
|43.64%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|NORTHEAST ELEMENTARY
|18
|42
|42.86%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|ROSEWOOD ELEMENTARY
|17
|40.42
|42.06%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|SPRING CREEK HIGH
|22
|58.74
|37.45%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|EASTERN WAYNE ELEMENTARY
|17
|47.1
|36.09%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|GRANTHAM
|19
|53.71
|35.38%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|NORTH DRIVE ELEMENTARY
|13
|37.59
|34.58%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|CARVER HEIGHTS ELEMENTARY
|9
|27.06
|33.26%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|NORTHWEST ELEMENTARY
|16
|48.39
|33.06%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|BROGDEN PRIMARY
|16
|48.49
|33.00%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|TOMMY'S ROAD ELEMENTARY
|12
|36.86
|32.56%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|SPRING CREEK ELEMENTARY
|19
|60.02
|31.66%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|EASTERN WAYNE MIDDLE
|11
|36
|30.56%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|MEADOW LANE ELEMENTARY
|12
|44.2
|27.15%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|EASTERN WAYNE HIGH
|19
|70.11
|27.10%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|NORWAYNE MIDDLE
|15
|56.5
|26.55%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|CARVER ELEMENTARY
|10
|39.14
|25.55%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|GREENWOOD MIDDLE
|8
|32
|25.00%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|MOUNT OLIVE MIDDLE
|7
|28.74
|24.36%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|GOLDSBORO HIGH
|9
|39.23
|22.94%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|EDGEWOOD CMTY DEVELOPMENTAL
|4
|17.7
|22.60%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|SOUTHERN WAYNE HIGH
|15
|68.47
|21.91%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|ROSEWOOD HIGH
|7
|33.99
|20.59%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|FREMONT STARS ELEMENTARY
|4
|19.85
|20.15%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|DILLARD MIDDLE
|8
|40
|20.00%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|WAYNE EARLY / MIDDLE COLLEGE HIGH
|2
|12
|16.67%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|WAYNE SCHOOL OF ENGINEERING
|3
|21.7
|13.82%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|CHARLES B AYCOCK HIGH
|9
|70.99
|12.68%
|WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
|BROGDEN MIDDLE
|3
|30.13
|9.96%
|WELDON CITY SCHOOLS
|WELDON ELEMENTARY
|10
|24.99
|40.02%
|WELDON CITY SCHOOLS
|WELDON MIDDLE
|4
|18
|22.22%
|WELDON CITY SCHOOLS
|WELDON HIGH
|4
|22.84
|17.51%
|WELDON CITY SCHOOLS
|ROANOKE VALLEY EARLY COLLEGE
|1
|8
|12.50%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|MILTON M DANIELS LEARNING CNTR
|5
|5.92
|84.46%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|LEE WOODARD ELEMENTARY
|8
|12
|66.67%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|B O BARNES ELEMENTARY
|12
|24
|50.00%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|JOHN W JONES ELEMENTARY
|20
|40.7
|49.14%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|SPRINGFIELD MIDDLE
|11
|26.95
|40.82%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|WELLS ELEMENTARY
|11
|28.12
|39.12%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|TOISNOT MIDDLE
|11
|29.63
|37.12%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|GARDNERS ELEMENTARY
|7
|20
|35.00%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|FIKE HIGH
|24
|69.49
|34.54%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|SPEIGHT MIDDLE
|8
|24.45
|32.72%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|CHARLES H DARDEN MIDDLE
|7
|22.62
|30.95%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|ELM CITY ELEMENTARY
|6
|19.52
|30.74%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|WILSON EARLY COLLEGE ACADEMY
|3
|10
|30.00%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|VINSON-BYNUM ELEMENTARY
|8
|26.86
|29.78%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|MARGARET HEARNE ELEMENTARY
|8
|30.59
|26.15%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|JAMES HUNT HIGH
|20
|77.77
|25.72%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|VICK ELEMENTARY
|5
|21.69
|23.05%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|WINSTEAD ELEMENTARY
|6
|26.07
|23.01%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|FOREST HILLS MIDDLE
|8
|34.77
|23.01%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|LUCAMA ELEMENTARY
|5
|24
|20.83%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|ROCK RIDGE ELEMENTARY
|6
|29.2
|20.55%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|BEDDINGFIELD HIGH
|9
|57.57
|15.63%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|ELM CITY MIDDLE
|4
|26.25
|15.24%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|NEW HOPE ELEMENTARY
|3
|29.91
|10.03%
|WILSON COUNTY SCHOOLS
|STANTONSBURG ELEMENTARY
|1
|18.2
|5.49%
Former State Superintendent of Public Instruction June Atkinson said the state needs to “look at this issue and find solutions.”
“We know that having teachers chronically absent from the schools does hurt student growth and student achievement, and we must be about helping students,” she said.
However, Atkinson said she wonders about the reliability of school-reported teacher attendance numbers because of varying leave policies. She said she also thinks that the state restricted school calendar that reduces flexibility may be a contributing factor to teacher absences. Still, she says schools must explore reasons why teachers miss.
“I was surprised at the chronic absenteeism rate in many of our schools in North Carolina,” Atkinson said. “We want our schools to be places where our teachers want to come, as well as students.”
Sen. Jerry Tillman, R-Moore, is a retired school administrator and said schools needs to educate teachers about how their absences affect children.
“It's alarming to me that you'd have those high a numbers in certain school systems,” Tillman said. “If it's chronic, you've got to deal with it a couple of ways. Tighten the regulations on the excuses. Then, secondly, counsel this teacher to tell them about the damage that's occurring to these students.”
Mark Jewell, president of the North Carolina Association of Educators, points out that most teachers don't miss class time. He says low pay and high pressure can erode morale and health.
“I think the underlying story here is why we have a teacher shortage,” Jewell said.
“Of course, the big thing is there's a love for learning and children, but that's not enough to keep teachers in the profession,” he added. “You've got to be treated as a professional. You've got to be given quality planning time. You've got to be able to have the resources for your students to be successful.”
After 18 years of teaching, Darren Wellman, an art teacher at Pittsboro Elementary School, said he believes showing up for his students matters.
“I do it because I love what I do,” he said. “In my classroom, they look for me to be there. I think that's very important.”
Wellman said he has never missed 10 or more instructional days in a year and said he believes culture is one reason Chatham County Schools, on the whole, performed well in the education report. Only 4 percent of Chatham teachers were labeled as chronic absentees.
“We know we need to be here, and that starts with the superintendent down,” Wellman said. “When they see us here and ready to go, then they are ready to go. It makes them accountable to be here as well.”
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Lori Anderson Feb 9, 7:16 p.m.
I realize you have to use data available, but two year old data? Really? How many of the same teachers are even in those schools today? Do you realize the turnover rate? Or that East Wake High School is no longer four schools (you named three above)? And to piggyback on the above comments, how are teachers supposed to deal with sick children or make doctor and dental appts (that only occur during business hours)? In addition, do you realize how many germs are passed around in schools? Our classrooms are petri dishes. And parents send kids to school sick. I come to school sick many days to avoid the work that comes with a sub, but there are times you just can't. And considering teachers only get one day a month for sick leave before losing pay, I hardly see that as gross negligence. This article is just an attack on public education to stir up the public and a poor attempt at journalism.
Christopher Brown Feb 9, 6:54 p.m.
Teachers earn one day a month in sick leave. That's ten days a year. That's the amount that teachers are allowed to miss. So why are the reporters behind this story focusing on ten days. Also, what number of teachers do charter schools employ by comparison? The elementary school near my home has 2000 students. Show me a charter school this large. A larger work force also means more chances for absenteeism. Also, teaching is a mentally and emotionally exhausting career. Sometimes people need a break. This may be why new teachers in NC tend to quit the career in three years or less.
Sara Hauser Feb 9, 6:46 p.m.
Agree with you John. Many people have sick children ,sick and aging parents among other things they deal with. Why single out teachers??
John Kaiser Feb 9, 6:22 p.m.
Am I supposed to be outraged by this? That is a little over a day a month. I've had years with flu, stomach ailments, etc. that could easily justify that. Also, given how many women are in teaching, what percentage of that 30% are maternity leave (not sure if we offer paternity leave for male teachers)?
This just seems like it is meant to generate some sort of anger, but this seems entirely normal. This is why sick leave exists.